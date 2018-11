Le aziende italiane vogliono investire nella produzione di formaggio a Mosca

Le aziende italiane desiderano investire nella creazione di formaggio nella regione di Mosca, tale dichiarazione è stata annunciata nel corso di uno show sulla regione di Mosca a Milano, dice il servizio stampa del ministero per gli investimenti e l'innovazione della regione di Mosca.

La presentazione dell'investimento potenziale nella regione in Italia è stata presentata il 20-21 novembre per conto del governatore della regione di Mosca. Alla conferenza Invest in Moscow Region, sul sito del Governo della Regione Lombardia, si legge che hanno partecipato più di 200 rappresentanti delle imprese.

"C'è incredibile eccitazione per il commercio del formaggio. Le aziende italiane sono considerate più tecnologicamente avanzate in questo settore e vogliono investire in questo settore" dice il comunicato del vice presidente del governo della regione Denis Buzaev.

Le aziende italiane sono interessate anche alla produzione di componenti per gli investitori di Mosca, Nino e Mercedes. Inoltre, nell'ambito dello show si sono svolti incontri con i produttori di attrezzature per la lavorazione dei prodotti agricoli. Si osserva, inoltre, che dei 3 miliardi di euro, investiti da imprese italiane in più di 10 anni di cooperazione, 2 miliardi sono stati investiti dalle imprese della regione Lombardia.