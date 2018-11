Russia, relazione con Asia difficili per mancanza di scambio informazioni

Lo ha detto il vice capo dell'Agenzia federale russa per la stampa e le comunicazioni di massa, Tatyana Naumova.

La Russia cerca di costruire relazioni di partenariato con i paesi asiatici e gli stati della regione si sforzano per cooperare, ma la scarsa consapevolezza reciproca e la mancanza di scambio di informazioni rimangono uno svantaggio significativo per la costruzione di un tale tipo di interazione. Lo ha detto il vice capo dell'Agenzia federale russa per la stampa e le comunicazioni di massa, Tatyana Naumova.

"La Russia ha il desiderio di rafforzare la sua presenza in questa regione….". L'obiettivo dell'attuale agenda della Russia in Asia è quello di costruire un partenariato reciprocamente vantaggioso…. Un ostacolo fondamentale che esiste nelle nostre relazioni è la mancanza di conoscenza della Russia, i limiti delle moderne comunicazioni congiunte dei mass media moderni e lo scambio di informazioni tra le parti", ha detto Naumova a margine della conferenza asiatica del Valdai Discussion Club.

Secondo Naumova, la Russia e gli stati asiatici dovrebbero sensibilizzare l'uno sull'altro, sulle condizioni di business nei paesi e le opinioni sui principali problemi internazionali.

"Riunioni di esperti come l'evento di oggi, quindi, sono particolarmente importanti per la costruzione di una forte partnership", ha osservato il funzionario.

All'inizio di novembre, il presidente russo Vladimir Putin ha visitato Singapore per partecipare alla riunione della Russia e dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e al 13° vertice dell'Asia orientale.