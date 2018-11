L'OMC istituisce nuovo gruppo per la controversia sulla carne di maiale tra Russia e UE

Alla fine di ottobre, la Russia ha bloccato la richiesta dell'UE per l'istituzione di questo gruppo di arbitrato.

"Come riportato in precedenza, nel corso della prima riunione dell'organo per la risoluzione delle controversie, la Russia ha bloccato l'istituzione di un arbitrato del gruppo, nell'ambito della controversia che riguarda le misure in materia di importazione di suini vivi, carne di maiale e altri prodotti della carne suina". Tuttavia, secondo le regole dell'OMC, in questo caso, viene creata automaticamente. Così, il 21 novembre in occasione della riunione dell'organo per la risoluzione delle controversie, è stato istituito un gruppo per la controversia" è stato riferito.

Il ministero ha sottolineato che la Russia insiste ancora sull'infondatezza di questa mossa da parte dell'UE e spera in una piena e tempestiva esecuzione della decisione sulla controversia.