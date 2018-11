La Brexit ha fatto aumentare la domanda di antidepressivi degli inglesi

Secondo le ricette analizzate, dopo il voto pesanti sedativi vengono prescritti il 13,4% in più rispetto ai farmaci di altre classi.

Secondo i ricercatori, lo stress degli inglesi è dovuto al risultato inatteso del referendum, e, di conseguenza, all'incertezza sul futuro."Dopo il referendum, il presidente della Banca d'Inghilterra ha avvertito della probabile diminuzione dello standard di vita della popolazione, dell'inflazione e della perdita di posti di lavoro. Anche il leader dei Rolling Stones Mick Jagger dopo questi eventi ha scritto due canzoni dedicate alla "perduta Inghilterra" dice RT, citando gli autori della ricerca.

Gli scienziati hanno detto che i risultati del loro lavoro devono essere trattati con cautela. Secondo i sociologi, nel paese, sarà necessario effettuare una serie di studi che mostrano la temporanea prospettiva del fenomeno. Il processo di uscita dall'UE ha portato a una crisi politica e a dimissioni dei Ministri nel Regno Unito. Il 16 novembre si è appreso che il nuovo ministro britannico per gli affari della Brexit è diventato Steve Barclay, in precedenza a capo del Ministero della salute. Ha sostituito Dominic Raab, che ha presentato una richiesta di dimissioni il 15 novembre, dopo aver discusso l'accordo Brexit. Il politico, che ha guidato il ministero dal mese di luglio, ha detto di non poter sostenere le condizioni proposte per coscienza.

Nell'ultimo anno nel Regno Unito sono andati in pensione 18 ministri. Nella maggior parte dei casi, la causa è stata la divergenza con la May per l'uscita del paese dall'Unione Europea.

Il 23 giugno 2016 al referendum quasi 17,5 milioni di inglesi (il 51,89%) hanno optato per l'uscita del paese dall'UE. I negoziati tra Londra e Bruxelles sono in corso da giugno 2017. La Brexit dovrebbe avvenire la notte del 30 marzo 2019, il periodo di transizione dovrebbe durare fino alla fine del 2020, ma Londra sta già insistendo sul suo rinnovo.