Die Welt: perché l'S-400 ha grande successo nel mercato mondiale delle armi

Come osserva edizione, all'inizio di gennaio lo ha già ricevuto la Cina, l'anno prossimo dovrebbe arrivare in Turchia, e nel mese di ottobre è stato firmato il contratto con l'India per una fornitura che ha un importo di oltre cinque miliardi di dollari.

Secondo gli esperti del giornale, le caratteristiche tecniche del S-400 superano quelle del sistema americano. In particolare, il complesso russo è in grado di colpire obiettivi diversi, volando ad un'altezza di 30 chilometri nel raggio di 400 chilometri, e può essere equipaggiato con missili di varia portata. Il sistema americano Patriot, a sua volta, è dotato solo di missili che raggiungono i 100 chilometri di distanza.

Tuttavia, secondo l'autore dell'articolo, le caratteristiche sono di secondaria importanza per gli acquirenti, poiché l'accordo ha un sottotesto politico. A questo proposito, l'S-400 sta diventando un importante scambio per molti paesi nel dialogo con gli Stati Uniti, che li aiutano a difendere la loro indipendenza.

"Già solo l'interesse all'acquisto del complesso dà la possibilità di posizionarsi come uno stato sovrano, non permette a Washington di dettare le regole", conclude il quotidiano.