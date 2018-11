Esperto: il recupero del sottomarino San Juan è un’impresa impossibile

Pizzi sostiene che, dal momento che il relitto del sottomarino si trova ad una profondità di 907 metri, il suo recupero va oltre qualsiasi umana possibilità.

"Il relitto è stato trovato sul fondale roccioso, ad una profondità di oltre 900 metri, dove non penetra la luce del Sole e la pressione raggiunge i 90 chili per centimetro quadrato", osserva l'esperto.

In queste condizioni, l'operazione di recupero può essere eseguita solo utilizzando dispositivi a controllo remoto.

"Sarebbe un'operazione senza precedenti", ammette Pizzi. "Nessun relitto è mai stato riportato in superficie da questa profondità".

L'esperto aggiunge, inoltre, che l'impossibilità di recuperare il relitto del sottomarino dipende anche dalla mancanza di fondi e capacità tecniche del ministero della difesa argentino.

"La situazione ha messo in evidenza la povertà tecnologia, e non solo, delle forze armate argentine… La scomparsa del sottomarino non è servita da catalizzatore, un impulso per le autorità a prestare attenzione alla situazione critica che regna nel campo della difesa marittima. E in un anno non è stato fatto nulla per cambiare questa situazione", conclude Pizzi.

In precedenza, il ministero della difesa argentino ha dichiarato che stanziare 4 miliardi di dollari per il recupero del relitto del sottomarino San Juan sarebbe una decisione sconsiderata, dato che il livello di povertà nel paese è del 30%.