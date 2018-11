Interpol, il nuovo presidente è il sudcoreano Kim Jong Yang

"Il mondo sta affrontando cambiamenti senza precedenti, che presentano enormi sfide per la pubblica sicurezza. Per superarli abbiamo bisogno di una visione chiara: dobbiamo costruire un ponte verso il futuro", ha affermato Kim Jong Yang.

Il russo Alexander Prokopchuk, già vicepresidente dell'organizzazione per l'Europa e in corsa anche lui per la carica principale, è stato confermato alla vicepresidenza.

Il precedente presidente dell'Interpol, il cinese Meng Hongwei, era sparito nel nulla il 25 settembre scorso in Cina. Il 5 ottobre si è scoperto che era stato arrestato dalle autorità locali col sospetto di corruzione. Due giorni dopo ha inviato le sue dimissioni all'organizzazione, che le ha accettate. Allora Kim Jong Yang divenne presidente ad interim dell'Interpol.