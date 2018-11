Tsipras a Mosca il 7 dicembre: focus su TurkStream

Atene è interessata al gasdotto come è emerso chiaramente durante le recenti discussioni e dai discorsi ufficiali.

La Grecia è interessata ad estendere il gasdotto TurkStream al suo territorio. Sarà questo uno dei temi che saranno discussi durante la visita del primo ministro Alexis Tsipras a Mosca il 7 dicembre secondo quanto riferito da una fonte ad Atene a Sputnik.

"Nel settore energetico, la Grecia è interessata al TurkStream, come è emerso chiaramente durante le recenti discussioni e dai discorsi ufficiali. Ad esempio, la questione è stata discussa durante l'incontro tra il vice primo ministro Yannis Dragasakis e l'ambasciatore russo ad Atene, Andrey Maslov, all'inizio di novembre, e Alexis Tsipras ha parlato del gasdotto al vertice di Salonicco del 15 novembre", ha detto la fonte.

"Anche se gli investimenti russi in Grecia sono già significativi nelle aree di interesse non strategico, come il turismo e il settore immobiliare, ialtri investimenti strategici possono essere discussi durante la visita", ha detto la fonte.