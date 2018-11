Malesia: interesse per cooperazione e scambio di tecnologia con la Russia

La Malesia è interessata al commercio, all'aviazione e alla cooperazione umanitaria con la Russia, e aspira a cooperare a condizione di effettuare uo scambio di tecnologia. Lo ha detto il vice ministro degli esteri malese Marzuki Yahya.

"Stiamo negoziando il trasferimento tecnologico e la cooperazione nel settore dell'aviazione, perché sappiamo che la Russia è davvero brava. Speriamo di scoprire nuove tecnologie e di essere d'accordo sul trasferimento di tecnologia tra Russia e Malesia, e questo è ciò che la Malesia intende fare attualmente", ha detto Yahya ai giornalisti a margine della conferenza asiatica del Valdai Club.

Yahya ha precisato che la "nuova politica" malese è volta a creare un ambiente economico favorevole.

"Questo è il motivo per cui stiamo cercando nuovi modi e nuove misure per sviluppare il business nel nostro paese", ha detto Yahya aggiungendo che la Malesia è interessata anche alla cooperazione con la Russia nel campo delle tecnologie della difesa, rilevando tuttavia di non avere informazioni su progetti specifici che Russia e Malesia stanno discutendo o sono disposte a discutere.

Yahya ha sottolineato che i due paesi hanno tutte le possibilità di migliorare la loro cooperazione umanitaria, commerciale ed economica.