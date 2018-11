Pilota collaudatore parla dell'uso del Su-57 in Siria

Il Su-57 è stato applicato con successo tra i nuovi tipi di armi in Siria, ha detto il pilota-collaudatore Sergei Bogdan in un'intervista al canale televisivo "Zvezda".

Egli ha osservato che i caccia di quinta generazione hanno confermato pienamente le caratteristiche dichiarate.

"Il compito era quello di mostrare l'aereo per l'applicazione di nuove armi e nuove modalità per la loro applicazione. È stato applicato con notevole successo" ha detto il pilota.

Il caccia Su-57 multiruolo di quinta generazione è stato sviluppato dal Sukhoi con l'uso di tecnologie non visibili ai radar. L'aereo è stato progettato per distruggere obiettivi aerei, terrestri e marittimi con l'uso di sistemi di difesa aerea, per la ricognizione a lungo raggio e la distruzione del sistema di controllo aereo nemico. Il primo lotto della serie di Su-57 verrà ottenuto nell'anno 2019.