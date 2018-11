Scienziati uccidono cancro ai polmoni con una iniezione

I medici britannici hanno iniziato a usare per la diagnosi e il trattamento del cancro del polmone, una tecnologia unica di ablazione a radiofrequenza, precedentemente utilizzata per il trattamento di aritmie e altre malattie cardiache. Secondo il Daily Mail, l'operazione viene eseguita utilizzando un ago caldo: con questo strumento viene eseguita una rapida biopsia, i cui risultati vengono elaborati entro due settimane.

In questo caso, una seconda operazione, durante la quale una parte dell'organo interessato viene rimossa insieme al tumore, avviene attraverso una piccola iniezione tra le costole del paziente, che riduce sia il tempo dell'intervento che il periodo di recupero del paziente. Lo spessore dell'ago è solo di un millimetro e mezzo, il che facilita enormemente l'accesso ai polmoni malati. Quindi il paziente viene iniettato con un ago con un diametro di soli 0,9 mm, con il quale il chirurgo raggiunge il polmone. Il terzo ago, riscaldato a 70 gradi, taglia quasi senza dolore una piccola porzione del polmone, e al posto della parte rimossa viene iniettata una piccola quantità di biogel, che accelera la guarigione dei tessuti. Il paziente dopo l'operazione è autorizzato a tornare a casa il giorno successivo.

In precedenza, Life ha scritto che gli scienziati russi dell'Istituto di Chimica Fisica e Elettrochimica dell'Accademia Russa delle Scienze di Mosca, con il supporto di colleghi stranieri, hanno sviluppato un metodo rivoluzionario per il trattamento di forme gravi di tumore. I ricercatori hanno sviluppato un metodo in cui la terapia dei tumori avviene attraverso nanoparticelle che, quando "illuminate" con un laser, trasformano le cellule e i tessuti colpiti in una sorta di "bersaglio" per le cellule immunitarie.