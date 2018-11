Trovato gemello del sole, e probabilmente dei pianeti simili alla Terra

I ricercatori dell'Istituto di astrofisica del Portogallo hanno scoperto che solo a 184 anni luce dalla Terra è una stella nana, che è quasi una copia esatta del Sole del nostro Sistema Solare. Secondo Science Alert, la stella ha già ricevuto il nome HD186302 ed è la stella più simile al nostro sole mai scoperta.

I ricercatori ritengono che quasi l'85 per cento delle stelle nascano nelle cosiddette coppie di stelle, cioè si formano e nascono in due. Per le stelle simili al sole questo si applica al massimo grado, poiché, come notano gli scienziati, più della metà di queste stelle ha gemelli o sorelle. Il telescopio spaziale dell'Agenzia spaziale europea Gaia ha aiutato a scoprire il nuovo "parente" del Sole.

Secondo i dati ricevuti, il gemello stellare è quasi identico per composizione chimica e dimensioni e ha iniziato a bruciare più di 4,5 miliardi di anni fa. I ricercatori sostengono che, molto probabilmente, molti pianeti ruotano attorno ad essa praticamente come i pianeti del nostro sistema solare attorno al Sole, che potrebbero essere potenzialmente adatti per la vita. Se verrà confermata l'ipotesi degli scienziati, allora il sistema solare speculare trovato sarà ufficialmente incluso nella lista dei pianeti adatti alla colonizzazione.

In precedenza, gli astronomi del Carnegie Institute hanno affermato che a soli sei anni luce dalla Terra (quella del Sistema Solare) c'è una piccola super-Terra, la cui superficie è congelata. I ricercatori ritengono che il pianeta potrebbe potenzialmente essere abitato, e i resti di microrganismi potrebbero essersi conservati li.