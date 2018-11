Media: S-400 due volte meno costosi degli analoghi USA

"Un sistema missilistico terra-aria mobili a lungo raggio S-400 costa circa $500 milioni, mentre una batteria Patriot Pac-2 costa un miliardo di dollari, mentre la batteria THAAD arriva a circa tre miliardi di dollari", ha riferito il canale televisivo.

Nonostante il fatto che l'S-400, secondo una delle fonti del canale, non sia un'arma ideale, mette in ombra anche il principale orgoglio dell'industria militare americana in quest'area, il THAAD.

Secondo i dati raccolti, circa 13 paesi hanno già espresso interesse ad acquisire sistemi di difesa aerea russi. Tuttavia, le armi russe sono meno costose grazie al fatto che vengono fornite senza un serio supporto tecnico, secondo CNBC.

"Quando le forze armate straniere acquistano il sistema antiaereo americano, oltre all'ordine stesso, acquistano la cooperazione con l'esercito statunitense, oltre al servizio e al supporto tecnico costituiscono una grande parte della differenza di costo", ha detto alla televisione Andrew Hunter, esperto del Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS).

Il canale ricorda che i potenziali clienti dell'S-400 russo corrono il rischio di essere sottoposti a sanzioni statunitensi in conformità con la Legge sulla lotta agli avversari dell'America attraverso le sanzioni (CAATSA). Prevede l'introduzione di sanzioni contro l'industria della difesa russa e contro i paesi che acquistano armi russe.

Secondo uno degli interlocutori del canale televisivo, alcuni paesi non vogliono legarsi a Washington a causa del sistema di consegna di armi confusionario..

"Molti di questi paesi non vogliono aspettare fino a quando non superano tutte le barriere legali degli Stati Uniti: ci sono meno restrizioni all'esportazione degli S-400 e il Cremlino è desideroso di facilitare la vendita, superando qualsiasi barriera legale", ha detto un portavoce alla CNBC.