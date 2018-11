Come scrivono gli autori, una donna in Russia è costretta a essere forte.

Gli uomini russi, secondo la pubblicazione, si abbattono e cercano conforto nell'alcool e nel tabacco, mentre le donne lottano per il loro successo. Uno stile di vita sano intrinseco delle donne russe permette loro di essere forti, ritengono gli autori dell'articolo.

Allo stesso tempo, le donne in Russia sono sempre state in grado di combinare con successo lavoro e vita, secondo la rivista. Inoltre, osservano le tradizioni e apprezzano i valori della famiglia, combattono per i loro diritti e anche ostinatamente sostengono tutto ciò che è importante per la famiglia, il che le anche le rende personalità molto forti.

Certo, le donne russe non sempre superano brillantemente i problemi della vita. Tuttavia, va riconosciuto che la tendenza è ovvia: le donne russe stanno combattono coraggiosamente e risolvono i problemi con totale dedizione, conclude Eurasisches Magazin.

In precedenza, nel suo articolo per la tv SVT, la giornalista svedese Elin Jonsson definiva gli uomini russi "deboli", dicendo che sono "rovinati" dalla storia del paese, e quindi possono permettersi di fare cose che alle donne non si dovrebbero mai fare.