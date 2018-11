Pentagono: gli S-300 russi non disturbano le operazioni USA

"Non influiscono sulle nostre operazioni" ha detto Pachon rispondendo alla domanda corrispondente.

Tuttavia, a suo parere, la fornitura di "ulteriori armi alla Siria in questa fase contribuisce solo all'escalation del conflitto".

In precedenza, il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Siria, James Jeffrey, ha espresso preoccupazione per lo spiegamento di complessi russi S-300 in territorio siriano, dicendo che Washington vorrebbe sapere "chi controllerà questi complessi e quale ruolo ricopriranno".