Crimea: investitori USA e dei paesi dell'Unione Europea sulla penisola

Gli investitori americani ed europei attuano progetti di business in Crimea, ma i loro nomi non sono stati rivelati a causa del regime delle sanzioni, ha detto il vice ministro per lo sviluppo economico della repubblica, Andrea Kulik.

"Sono rappresentanti di paesi europei, quali Italia, Germania, Europa dell'est. Ci sono anche rappresentanti degli Stati Uniti. Non tutti vorrebbero pubblicizzare i loro nomi a causa del regime delle sanzioni", ha detto Kulik ai giornalisti.

Secondo lui, i progetti di investimento in Crimea, hanno successo.

"Gli esempi abbondano. Nell'agricoltura, nella ristorazione e settore alberghiero, la lavorazione del cibo", ha detto

Il rapporto della Federazione Russa e dei paesi occidentali si è aggravato a causa della situazione in Ucraina e in Crimea. L'Occidente, accusando la Russia di intervento, ha imposto sanzioni e nel mese di luglio 2014, l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno emesso sanzioni contro singole persone fisiche e società, sono misure contro interi settori dell'economia. La Russia ha ripetutamente dichiarato che non è parte del conflitto in Ucraina, bensì entità degli accordi di Minsk per la regolarizzazione.