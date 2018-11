Polonia: creazione della base "Fort Trump" è una questione risolta

"Fort Trump" è un'iniziativa polacco-americana e verrà creata. Non c'è alcun dubbio" ha detto il ministro.

Secondo lui, non si tratta che di rafforzare la presenza di militari americani in Polonia, ma solo su come questo accadrà e quali saranno le unità. Il ministro ha rifiutato di rivelare i dettagli, "per la forte posizione negoziale della Polonia".

L'idea di posizionare in Polonia una divisione corazzata USA l'ha avuta il presidente Andrzej Duda, che ha anche suggerito il nome "Fort Trump".

Le spese, parliamo in un anno e mezzo di due miliardi di dollari, sono a carico di Varsavia. Trump stesso ha detto che gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione questa proposta, fatta su base bilaterale, al di fuori della NATO. Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, a sua volta, ha detto che ha consigliato al Ministro degli Esteri polacco di non creare "basi superflue", altrimenti Minsk e Mosca saranno costrette a rispondere.