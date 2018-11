Musk ha annunciato i suoi piani per la costruzione dell' "astronave" Starship

"Lo stadio più basso serve per portare l'astronave in orbita, per i voli interplanetari non sarà necessario. Perché ho chiamato così questa nave? Ora non è "una navicella", ma in futuro lo sarà sicuramente" ha detto l'imprenditore.

© REUTERS / Brian Snyder Musk ha segretamente discusso i piani di colonizzazione di Marte

Nel mese di settembre 2016 Elon Musk, il ceo di SpaceX, ha raccontato al mondo dei suoi grandi piani per la colonizzazione di Marte, prevede di creare un razzo pesante e una flotta di migliaia navi interplanetarie, che porteranno entro la fine del secolo su Marte circa un milione di persone.

Lo scopo principale è determinare la creazione di uno stato indipendente dalla Terra e una città autonoma "di un milione" su Marte, fornita di tutto il necessario per la vita quotidiana e sarà a pieno titolo una società, della stessa comunità di persone della Terra.