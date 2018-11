Unione Europea: bisogna salvare il Trattato INF

"Mi aspetto oggi di discutere una serie di sfide che affrontiamo. Ho discusso la questione del Trattato INF un paio di giorni fa con il segretario generale della NATO. Sono estremamente preoccupata perché siamo tutti convinti che l'accordo sia importante e dovrebbe essere pienamente rispettato", ha detto Mogherini.

Secondo lei, sarebbe giusto insistere sul pieno rispetto del contratto, e non agire al di fuori di esso.

"Speriamo ancora che ci sia spazio per rafforzare il contratto, non per smantellarlo. Il contratto deve rimanere ed essere salvato" ha detto sottolineando che la situazione costituisce una minaccia la sicurezza europea.

"Mi rendo conto che uno dei problemi del contratto è che in esso non ci sono meccanismi di coercizione verso la piena attuazione. Ma questo accordo è molto importante per l'Europa, se viene smantellato, la sicurezza dell'Europa sarà compromessa, non vogliamo che la regione diventi di nuovo un luogo di lotta per altre potenze", ha aggiunto Mogherini.