Putin: TurkStream non è contro nessuno

Progetti, come il gasdotto TurkStream non sono diretti contro nessuno, il loro carattere è costruttivo. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin lunedì alla cerimonia che segna la fine della costruzione del tratto offshore del gasdotto.

"I progetti di questo tipo, e questo progetto in particolare, non sono diretti contro gli interessi di nessuno. I progetti di questo tipo hanno un carattere puramente costruttivo. Essi mirano a sviluppare il rapporto tra gli Stati, a creare condizioni sostenibili per lo sviluppo dell'economia, per la crescita del benessere dei cittadini dei nostri paesi su questa base", ha detto Putin.