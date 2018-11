Calcio, il Barca lancia ultimatum a Dumbelé: vita troppo sregolata

I dirigenti blaugrana sono insoddisfatti del comportamento dell'attaccante francese Usman Dembelé, arrivando perfino a minacciarlo di espellerlo dalla squadra. Principali cause del malcontento del vertice della squadra catalana sono i continui ritardi e le assenze agli allenamenti, così come il rifiuto di integrarsi con i compagni: calciatore francese non impara lo spagnolo e comunica solo con il suo compatriota, il difensore Samuel Umtiti.

Il Barcellona intende anche cedere il calciatore nell'estate 2019, cercando di recuperare i 100 milioni di euro spesi nel 2017 per strapparlo al Borussia Dortmund.