Stilata classifica dei posti dove fare i viaggi più avventurosi nel 2019

Al primo posto c'è il Giappone che nel 2019 ospiterà la Coppa del Mondo di Rugby, e poi nel 2020 le Olimpiadi estive. L'Uzbekistan è al secondo posto, il quale ha attenuato i requisiti dai turisti stranieri per entrare nel paese. Ha chiuso i primi tre il Senegal, il quale ha costruito un nuovo aeroporto vicino a Dakar e spera quindi di stimolare la crescita del traffico turistico.

I primi cinque includono Taiwan, che si propone come meta per il turismo gastronomico, così come la provincia settentrionale dello Sri Lanka, nella speranza di includere il resto dell'isola in termini di interesse turistico.

Seguono la Giordania, l'Islanda, l'Etiopia. Chiude la top ten l'Italia che quest'anno celebra il 500 ° anniversario della morte dell'artista Leonardo da Vinci, e la Patagonia in Argentina, dove è possibile assistere a una spettacolare eclissi solare nel luglio 2019.