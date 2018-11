In Bielorussia realizzato carro armato di Leonardo Da Vinci (VIDEO)

Per il nuovo film di fantascienza dello studio Belarusfilm è stato creato un carro armato sulla base dei bozzetti di Leonardo da Vinci. Lo ha annunciato il regista Alexander Anisimov in un'intervista con l'agenzia Minsk-News.

"Ci ho lavorato per più di due mesi. Abbiamo cercato di renderlo il più simile agli schizzi di Leonardo da Vinci. Naturalmente abbiamo fatto delle modifiche, si aprono delle porte ed è possibile rimuovere il tetto", ha detto Anisimov.

Si noti che il secondo carro armato di questo tipo si trova in Svezia. La versione bielorussa è già stata completata, si muove e rilascia fumoattraverso il tubo di scarico.

La macchina è stata realizzata per le riprese del film Avantiuri Prantisha Vyrvicha. Il carro armato pesa quattro tonnellate, si mantiene in piedi su un interasse ed è guidato da sei cavalli. All'interno sono realizzati tutti i tipi di dispositivi che creano un ambiente della metà del XVIII secolo, in cui il film si svolge.

Dopo le riprese, il carro armato diventerà una mostra museale. Secondo la sceneggiatura, dovrebbe essere fatto saltare in aria, ma il prototipo del veicolo da combattimento è stato creato appositamente per questo.