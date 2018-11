Giorno delle forze missilistiche: Ministero della Difesa pubblica archivio unico

Il giorno delle truppe missilistiche e dell'artiglieria in Russia, Bielorussia e in un certo numero di altri paesi viene celebrato ogni anno il 19 novembre. La data della celebrazione non è stata scelta a caso: nell'autunno del 1942, le unità di artiglieria dell'Armata Rossa hanno dato un contributo inestimabile al corso della Battaglia di Stalingrado, supportando fanteria e carri armati in battaglie sanguinose nelle condizioni più difficili. E i risultati della massiccia preparazione di artiglieria condotta il 19 novembre permisero alle unità e alle formazioni dell'Armata Rossa di eseguire con successo una controffensiva su larga scala.

Nella sezione sono stati pubblicati numerosi documenti, tra cui le istruzioni per organizzare e condurre un nuovo attacco tattico di artiglieria, il "pozzo di fuoco", che ha inaugurato un nuovo capitolo nell'uso dell'artiglieria, oltre a un documento unico sul cambio di nome dell'Isola Sporny sul Volga, la quale in mezzo a feroci battaglie ospitava le posizioni di fuoco della divisione di artiglieria, i cui armamenti erano supportati dai difensori di Stalingrado.

Si noti che la sezione dei materiali racconta le imprese di famosi artiglieri: i fratelli gemelli Dmitry e Yakov Lukanin, che hanno ricevuto il titolo di Eroi dell'Unione Sovietica. Gli utenti hanno anche accesso ai materiali premio dal tenente-artigliere Peter Todorovsky, il futuro noto regista e artista del popolo dell'URSS.