Ex giocatore NHL definisce donne russe “mostri di Chernobyl”

"In Russia, le donne o sono bellissime o dei mostri totali, non c'è via di mezzo. O sono disgustose o delle vere bombe. O Anna Kournikova, o un mostro di Chernobyl con tre occhi", ha detto Whitney sul podcast the Spittin 'Chicklets.

Inoltre, l'americano è rimasto sorpreso dal gusto degli uomini russi.

"Sì, hanno appartamenti delle dimensioni di un bagno, e allo stesso tempo guidano una Mercedes, tutti appesi a Louis Vuitton e Gucci. E tutti indossano Abercrombie & Fitch, è difficile comprare questo marchio lì, tutti lo indossano, e penso: "Sei un idiota?" Ha notato il giocatore di hockey.

Whitney ha giocato per Sochi nella stagione 2014/15. Ha anche giocato per le squadre NHL di Pittsburgh Penguins, Anaheim Dax, Edmonton Oilers e Florida Panthers.