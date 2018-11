In Crimea cresce il turismo medicale

La domanda di turismo medicale e termale in Crimea è aumentata; questo segmento è uno dei punti di crescita più promettenti nel settore turistico della penisola, ha dichiarato il ministro del Turismo della Repubblica Vadim Volchenko.

Secondo Volchenko, un terzo dei vacanzieri ha optato a favore del turismo medicale durante l'alta stagione.

"Questo segmento crescerà nel periodo autunnale e in inverno, è una base di crescita per la Crimea. Il nostro compito è quello di promuovere il potenziale dei centri termali e terapeutici che la Crimea ha mantenuto e che non hanno ancora analoghi nello spazio post-sovietico", Volchenko ha detto ai giornalisti ai margini della conferenza internazionale "Scienza, educazione, medicina, produzione, longevità" a Jalta con la partecipazione di esperti russi e internazionali.

Il ministro ha sottolineato che la modernizzazione del complesso alberghiero-medicale è "un fattore decisivo" che influenzerà ulteriormente l'economia della regione.