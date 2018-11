Macron esorta l'Europa a contrastare la minaccia delle grandi potenze

"L'Europa, e l'alleanza tra Francia e Germania al suo interno, è obbligata a dare il suo contributo per evitare che il mondo precipiti nel caos, ma segua una via pacifica. Ecco perché l'Europa deve essere più forte e indipendente", ha detto Macron.

Il presidente francese ha aggiunto che l'Europa non sarà in grado di svolgere il suo ruolo se non affronterà la minaccia delle grandi potenze, non reagirà con maggiore responsabilità alla propria difesa e accetterà un ruolo secondario nella scena mondiale.

Macron ha osservato che molti poteri stanno cercando di "spingere l'Europa fuori dal gioco", criticando il dibattito pubblico, la democrazia e seminando discordia. In un mondo del genere, a suo parere, l'unica vera potenza dell'Europa è la sua unità.