Fonte: per l’UE è equilibrata la bozza del trattato sulla Brexit

"Si è trattato di uno scambio di opinioni: in generale, i paesi vedono il testo come equilibrato, non c'è il desiderio di riaprire i negoziati", ha detto la fonte, aggiungendo che non è stata prese alcuna decisione in merito al documento.

L'UE e il Regno Unito, che uscirà ufficialmente dall'unione il 29 marzo 2019, hanno concordato, a metà novembre, una bozza di accordo di quasi 600 pagine sui termini del "divorzio", che include molti punti, compresi gli accordi preliminari sull'Irlanda del Nord. Questo trattato è attualmente in fase di negoziazione sia nell'UE che nel Regno Unito.