Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista a Fox News, ha valutato il suo lavoro alla Casa Bianca con il massimo dei voti.

"Penso che sto facendo un ottimo lavoro… Mi darei, guarda, odio farlo, ma lo farò, mi darei 10 e lode, è abbastanza? Posso darmi ancora di più?" ha detto Trump.

Il presidente ha spiegato che gli Stati Uniti hanno un economia in piena espansione grazie a lui, e che se non fosse stato per lui gli Stati Uniti avrebbero già combattuto una guerra con la Corea del Nord.