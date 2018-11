Sindaco del Massachusetts porta il cane malato terminale in un viaggio attraverso gli USA

Paul Heroux, sindaco di Attleboro, Massachusetts, è partito per un viaggio di 12 giorni attraverso 24 stati con il suo cane, Mura, a cui restano pochi mesi di vita a causa di un tumore. Lo riferisce oggi Lonelyplanet.

A Mura, uno Skikoku di dieci anni, è stato recentemente diagnosticato un tumore al sangue. Data la sua forma aggressiva, il male non è curabile e all'animale restano solo alcuni mesi da vivere. Il suo padrone, Paul Heroux, ha così deciso di cancellare tutti i suoi impegni e partire per un viaggio da solo con il suo cane attraverso gli Stati Uniti.

"Mura è la cosa più preziosa al mondo per me. È stata con me durante i momenti migliori e peggiori della mia vita", dice Paul.

Paul e Mura in tutto hanno visitato 24 stati, percorrendo 8500 miglia in 12 giorni. Sono stati al Grand Canyon, alle cascate del Niagara, al Monte Rushmore, nel parco nazionale di Yellowstone e sul Golden Gate. Paul ora pensa di scrivere un libro per bambini sulle avventure di Mura.