In precedenza l'ex vice capo dello Stato maggiore delle forze armate dell'Ucraina, il generale Igor Romanenko, nel suo articolo per un portale locale aveva detto che la Russia potrebbe chiudere il Mar d'Azov alle navi ucraine, provocando così una "grande guerra" con l'Ucraina. Tuttavia, a suo parere, un conflitto militare con Mosca sarebbe inopportuno per Kiev, dal momento che non è nelle condizioni di rispondere all'esercito russo.

"Le capacità militari ucraine, in particolare la flotta, non consentono all'Ucraina di condurre operazioni militari contro la Russia, è solo un suicidio. Per Poroshenko, alla vigilia delle elezioni presidenziali, questo scenario rappresenta solo una catastrofe politica senza alcuna possibilità", ha detto Korotchenko.

Secondo lui, la retorica militaristica ucraina suscita solo una compassione deprimevole.

"Un Paese che non è in grado di costruire il suo Stato e non riesce a garantire un'esistenza dignitosa al suo popolo è improbabile che possa garantire la sicurezza nazionale", ha concluso l'esperto.