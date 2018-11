Coalizione USA confuta morti civili nell'attacco aereo nella provincia di Deir ez-Zor

All'inizio di sabato, SANA ha riportato la morte di 40 civili nel villaggio di al-Bukayan, nella provincia di Deir ez-Zor.

"Confermiamo che ci sono stati attacchi della coalizione nella provincia di Deir ez-Zor e che questi attacchi non sono collegati a nessuna delle vittime civili. La coalizione sta prendendo misure serie per identificare obiettivi adeguati associati allo Stato Islamico. Al fine di evitare vittime tra coloro che non sono coinvolti nelle ostilità", ha detto Ryan.