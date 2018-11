Sottomarino argentino San Juan trovato con deformazioni e segni di esplosione

Ieri in tarda serata, la nave della compagnia americana Ocean Infinity ha trovato un sottomarino ad una profondità di 800 metri.

Secondo Attis, citato dall'agenzia Telam, lo scafo protettivo del sottomarino è completamente deformato, come previsto, a seguito di un'esplosione diretta verso l'interno. Tuttavia, lo scafo non mostra squarci, non sono stati trovati buchi visibili su di esso.

Alcune parti dell'elica sono state trovate sepolte nel fondo del mare, e piccoli frammenti sono sparsi per un diametro di 70 metri, ha detto Attis.