La testata cita le parole del professor Anthony Glees dell'Università di Buckingham: "Masha ha un carattere energico, spiacevole, ed è decisiva. Si prende troppe responsabilità, non è esagerato dire che si comporta come Putin".

Per quanto riguarda Orso, l'autore ha ricordato la posizione di Priit Khybemyagi, un insegnante dell'Università di Tallinn, che ha affermato che questo personaggio è destinato a "cambiare l'immagine della Russia nella mente dei bambini dal negativo al positivo". In questo, Khybemyagi vede una minaccia per la sicurezza nazionale dell'Estonia.

Allo stesso tempo, i critici lituani sono rimasti turbati dal cappello della guardia di frontiera dell'URSS nell'episodio, dove cerca di cacciare una lepre dal giardino di Orso. Hanno deciso che in questo modo la Russia sta dimostrando "la difesa dei suoi confini".

Ad oggi, il numero di abbonati del canale in lingua inglese della serie animata supera i quattro milioni. Il numero totale di visualizzazioni Masha e Orso è superiore a quaranta miliardi.

Il servizio stampa dello studio Animaccord, creatore della serie, ha affermato che Masha e Orso è un progetto indipendente che non ha ricevuto finanziamenti governativi.