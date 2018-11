Cecenia: donna si fa esplodere a checkpoint a Grozny

Una donna non identificata si è fatta esplodere ad un posto di blocco nel distretto Staropromyslovsky di Grozny, ha detto ai giornalisti il capo della polizia e temporaneamente ministro degli interni della Repubblica cecena Apti Alaudinov.

"Alla periferia di Grozny, una giovane sconosciuta si è fatta esplodere", ha detto Alaudinov.

Secondo lui, verso le 16:00 locali la ragazza si è avvicinata al posto di controllo di polizia federale numero 21, che si trova alla periferia del distretto Staropromyslovsky di Grozny. Avendo notato il suo strano comportamento, le forze dell'ordine in servizio le hanno chiesto di fermarsi e di presentare documenti, ha osservato Alaudinov.

Secondo lui, senza soddisfare questa richiesta la donna si è lanciata contro il posto di blocco, e in quel momento la polizia notato un ordigno esplosivo aprendo il fuoco, e la ragazza si è fatta esplodere.

Non ci sono state vittime e feriti, alla criminale è stato impedito di avvicinarsi agli agenti di polizia, ha aggiunto il generale.

Allo stato attuale, sono in corso delle misure per identificarla e cercare possibili complici.

L'incidente non ha influenzato la situazione in città. I trasporti e le organizzazioni commerciali funzionano come al solito, ha concluso.