Cittadino russo respinto alla dogana ucraina per il nastro di San Giorgio sulla valigia

Il cittadino russo era giunto in Ucraina in aereo attraverso la Bielorussia. I doganieri hanno notato sulla valigia un "simbolo anti-ucraino", il nastro di San Giorgio.

Nonostante il cittadino avesse il biglietto di ritorno e una sufficienti mezzi finanziari per il soggiorno nel Paese, gli è stato negato l'ingresso ed in futuro non potrà più recarsi in Ucraina per 3 anni.

In Ucraina il 15 giugno 2017 è entrata in vigore la legge sul divieto di produzione e ostentazione del nastro di San Giorgio. Secondo la legge, mostrarlo in pubblico, l'ostentazione o il possesso del nastro di San Giorgio è punito con una multa da 850 a 2.550 grivnie (da 32 a 97 dollari) e la confisca del nastro o degli oggetti che contengono la sua immagine. Se la legge viene infranta nuovamente cresce la multa e si rischia un arresto fino a 15 giorni.