In Argentina ritrovato il relitto del sottomarino San Juan scomparso 1 anno fa

"Il ministero della Difesa e la Marina Militare dell'Argentina riferiscono che, dopo l'analisi del punto №24, scoperto dalla società Ocean Infinity utilizzando un veicolo subacqueo controllato a distanza ad una profondità di 800 metri, è stata determinata la posizione del sottomarino di San Juan", si legge in un tweet delle forze navali di Buenos Aires.

In precedenza era stato riferito che nella zona in cui il sottomarino era scomparso un anno fa la società americana Ocean Infinity, specializzata nella perlustrazione dei fondali marini e in ricerche subacquee, aveva scoperto un oggetto di grandi dimensioni, lungo circa 60 metri. La nave Seabed Constructor era stata inviata nel luogo della scoperta per ispezionarla con la sonda subacquea telecomandata.

San Juan aveva interrotto le comunicazioni il 15 novembre 2017 durante una traversata dopo essere partito dalla base navale Ushuaia a Mar del Plata. Al momento dell'ultimo contatto il sottomarino aveva segnalato un malfunzionamento.

A bordo si trovavano 44 persone, inclusa la prima donna sommergibilista nella storia dell'Argentina, Eliana Maria Kravchik.