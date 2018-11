Bolivia, trovate tombe di probabile origine aymara

Gli scavi sono stati patrocinati dal ministero della cultura e del turismo boliviano e sono durati più di tre mesi. Alla luce è stato riportato un intero complesso cerimoniale, costituito da camere sepolcrali sotterranee, alcune comuni, risalenti al XV secolo.

Al centro del complesso cerimoniale sono state trovate due tombe contenenti i resti di 108 persone. Le due tombe si trovavano alla fine di uno stretto cunicolo profondo tre metri e del diametro di appena settanta centimetri.

Alcune tombe risultano essere state saccheggiate, nelle altre i ricercatori hanno trovato centinaia di manufatti, principalmente prodotti in metallo, utensili in ceramica e in legno. Alcuni di loro sono caratteristici della cultura Inca.

La maggior parte dei manufatti sembrano però appartenere alla cultura aymara, la popolazione indigena della regione.