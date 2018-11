Trovato nuovo sintomo per diagnosticare il cancro

Secondo uno studio condotto dall'University of California Cancer Center di Los Angeles (l'UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center), un aumento del trasportatore di glucosio sodio-dipendente di tipo 2 (SGLT2) è un indizio della presenza di un cancro, secondo quanto riportato dal portale di ricerca MedicalXpress.

In precedenza si riteneva che il cancro ricevesse il necessario per la sopravvivenza e la crescita dal glucosio, principalmente utilizzando trasportatori di glucosio (GLUT), sebbene alcuni tipi di cancro (per esempio, prostata o pancreas) fossero anche "nutriti" usando SGLT2.

Nello studio del cancro al polmone gli scienziati hanno usato la tomografia a emissione di positroni per studiare il comportamento dei trasportatori di glucosio sodio-dipendenti nelle cellule tumorali nei topi. Hanno scoperto che inizialmente era comune per le cellule tumorali utilizzare SGLT2, piuttosto che GLUT.

Secondo gli oncologi, un cambiamento nella quantità di un elemento nel corpo può essere un nuovo segno biologico che può aiutare a diagnosticare una condizione precancerosa o cancerosa nelle sue fasi iniziali, quando è molto più facile da trattare. Gli esperti ritengono che la scoperta faciliterà non solo il trattamento del tumore, ma impedirà anche il suo verificarsi.