La Repubblica Ceca costruirà un villaggio in Siria per 150 orfani

La Repubblica Ceca intende costruire in Siria un villaggio per ospitare circa 150 orfani. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro ceco Andrei Babis, presentando il suo progetto a Bruxelles al capo della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

"Questi orfani sono nati in Siria, sono abituati e vogliono vivere lì, quindi è meglio creare le condizioni per loro ideali nella loro patria, invece di portarli in Europa. Le autorità siriane sono d'accordo con il nostro progetto. Ci sono molte scuole distrutte lì e sarà utile realizzare questo investimento", ha detto Babis.

All'inizio di ottobre Babis ha respinto la proposta di un deputato di accogliere 50 orfani siriani nella Repubblica Ceca. Egli ha giustificato la sua decisione con la difficoltà dei bambini ad adattarsi in Europa. Allo stesso tempo il premier ha affermato di voler aiutare i siriani investendo nella ricostruzione delle infrastrutture.

"È difficile dire quando il progetto sarà pronto. Non voglio andare anticipare nessuna cifra adesso. L'impresa che sta negoziando la costruzione preparerà i calcoli appropriati", ha aggiunto Babis.