Ucraina, ministero esteri convoca l'ambasciatore ungherese per dichiarazioni Orban

"Il nuovo ambasciatore dell'Ungheria in Ucraina, Istvan Iidyarto, è invitato a recarsi presso il ministero degli esteri ucraino in data 16 novembre, in relazione alle recenti dichiarazioni del primo ministro ungherese V. Orban e del suo vice per la politica nazionale J.Schlemen sull'Ucraina", si legge in una nota pubblicata sul sito internet del dicastero.

La convocazione di Idyarto, chiarisce il ministero, è necessaria al fine di porre fine alle "azioni che influenzano negativamente lo sviluppo delle relazioni bilaterali", soprattutto nel contesto degli accordi stretti tra i ministri degli esteri dei due paesi il mese scorso.In precedenza il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha dichiarato che è impossibile stringere accordi con l'attuale leadership politica ucraina e che l'Ucraina non ha prospettive per l'adesione alla NATO o all'UE.

A giugno 2016 il parlamento ucraino ha adottato diversi emendamenti mirati all'ingresso nella NATO. L'Ucraina dovrebbe anche entro il 2020 garantire la piena compatibilità delle sue forze armate con le forze dei paesi della NATO. L'ex segretario generale della NATO, Anders Fogh Rasmussen, ha affermato in precedenza che, per aderire all'alleanza, l'Ucraina avrebbe bisogno di raggiungere una serie di criteri che richiederebbero molto tempo. Gli esperti ritengono che Kiev non sarà in grado di diventare membro della NATO per i prossimi 20 anni.