La coalizione guidata dagli Stati Uniti conferma di aver effettuato attacchi nella provincia siriana di Deir ez-Zor ma insiste sul fatto che non ci sono state vittime civili. Lo ha detto il portavoce Sean Ryan a Sputnik.

"Abbiamo confermato i raid della coalizione nella zona della provincia di Deir ez-Zor giovedì e non ci sono vittime civili associate agli attacchi in questione", ha detto Ryan.

"La Coalizione prende grandi misure per identificare e colpire gli obiettivi ISIS appropriati per evitare vittime non combattenti".