"Sapevamo che questa galassia ha tre grandi satelliti, ma in passato non abbiamo trovato alcun indizio che il buco nero al centro in qualche modo interagisse con loro. Non abbiamo nemmeno provato a cercare tracce di cannibalismo. Quindi i primi dati e le immagini di ALMA sono state una grande sorpresa per noi", ha dichiarato Peter Eisenhardt del Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, California.