I fondi che saranno stanziati per la creazione delle forze spaziali verranno principalmente impiegati nella struttura organizzativa e per garantire la sinergia delle imprese della difesa nello sviluppo e nella produzione di sistemi di combattimento orbitali. Lo ha affermato il direttore della rivista Natsionalnaya oborna Igor Korotchenko.

"Questi fondi saranno spesi soprattutto per le attività organizzative e per il personale. È importante per loro creare un nuovo tipo di forze armate in conformità con la direttiva Trump per lo sviluppo e il dispiegamento nel prossimo futuro dei sistemi spaziali da combattimento, compresi quelli offensivi", ha detto Korotchenko.

L'esperto ha aggiunto che per garantire la sinergia tra le imprese del complesso militare-industriale nella creazione dei sistemi di combattimento spaziale è necessaria una nuova struttura organizzativa e un'ideologia dei sistemi di controllo del combattimento.

Korotchenko pensa che i lavori alla nuova struttura inizieranno entro un anno, mentre gli ulteriori sviluppi e i test sull'efficacia del modello costruito dipendono da vari fattori, in particolare, dalle capacità del complesso militare-industriale statunitense di creare nuovi sistemi di armi spaziali.

In precedenza, il quotidiano Hill, citando il vice segretario alla Difesa statunitense Patrick Shanahan, ha riferito che la creazione delle forze spaziali potrebbe costare agli Stati Uniti da 5 a 10 miliardi di dollari. A settembre, l'agenzia Associated Press, citando un memorandum ricevuto dal segretario all'aeronautica statunitense Heather Wilson, affermava che la creazione delle forze spaziali potrebbe costare a Washington quasi 13 miliardi di dollari solo nei primi cinque anni.