Il terzo comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che è responsabile per le questioni sociali, umanitarie e culturali, in precedenza ha adottato una risoluzione sulla violazione dei diritti umani in Crimea. Quest'anno il numero di paesi che hanno votato a favore è stato di 67, contro 26, le astensioni sono aumentate, 82. Nel 2016 e 2017, 70 paesi hanno votato per la risoluzione, 26 contro, e 77 e 76 paesi si sono astenuti, rispettivamente. Tra coloro che sostengono l'iniziativa, tradizionalmente la maggior parte dei paesi europei e degli Stati Uniti.

"È incredibile e divertente quando le persone, senza entrare nell'essenza del problema, votano: è chiaro che c'è un direttore principale di questa orchestra, che dà istruzioni su come votare, ma il fatto che ci siano un certo numero di paesi che hanno sostenuto la risoluzione è diminuito, dice che da qualche parte la bacchetta del conduttore sta iniziando a rompersi", ha detto Yefim Fiks.

Il Vice Presidente ha invitato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite "a prestare attenzione non alla Crimea, dove tutto è in ordine con il rispetto dei diritti umani, ma all'Ucraina e agli Stati Uniti". "Arriverà il momento, e tutto andrà meglio. La Crimea sta sviluppando, creando e non è necessario prestare attenzione a tutto ciò che tutti dicono lì", ha detto Yefim Fiks.