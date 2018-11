USA non vogliono schierare Fort Trump in Polonia

Gli americani non vogliono schierare la base militare Fort Trump in Polonia comunica la testata polacca Onet citando le sue fonti.

"La Polonia è pronta a rifiutare la prima concezione della base Fort Trump a favore di un'altra forma di presenza militare americana. Secondo i dati delle nostre fonti, la questione dell'incremento della presenza militare USA è quasi decisa, ma gli americani imporranno una serie di condizioni" si legge nella dichiarazione.

Secondo i dati del portale sul territorio della Polonia devono essere schierati magazzini di armamenti e munizioni americani e strutture di comando e d'intelligence". "Questa concezione, secondo le parole dei nostri informatori, vengono ora discusse tra Polonia e USA" si legge nella dichiarazione.

Secondo Onet non ci sono possibilità di schierare una vera e propria base permanente USA in Polonia. "Entrambe le parti, tuttavia, cercano un potenziale compromesso, in grado di incrementare la presenza militare USA sul territorio polacco" si legge nella dichiarazione.

Giovedì dagli USA è tornato il ministro della Difesa della Polonia Mariusz Błaszczak, il quale si è incontrato con il suo analogo al Pentagono per discutere della base americana in Polonia.