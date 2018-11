Mosca: aperti a cooperazione con paesi europei nei settori militare e difesa

"Teniamo esercitazioni congiunte, informiamo i nostri partner, anche quelli che non lo fanno e non ricambiano, sulle prossime manovre, lo facciamo per alleviare eventuali preoccupazioni in alcuni paesi", ha detto Maria Zakharova.

La Russia è aperta alla cooperazione con i paesi europei nel settore della cooperazione militare e della difesa. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Per quanto riguarda l'interazione della Russia con l'Ue, siamo sempre aperti all'interazione e alla cooperazione militare con i singoli paesi che sono membri dell'Ue, così come con i paesi europei che non sono membri dell'Ue", ha detto Zakharova in un briefing.