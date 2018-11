Arabia Saudita adotta misure per evitare il ripetersi di nuovi casi Khashoggi

L'Arabia Saudita ha adottato misure per evitare incidentiin futuro come l'assassinio del giornalista d'opposizione Jamal Khashoggi, ha dichiarato il ministro degli Esteri Adel al-Jubeir in una conferenza stampa a Riyadh.

"L'ordine del re è molto chiaro: indagare, punire chi è coinvolto in questo caso e adottare misure per garantire che quello che è successo non si ripeta di nuovo in futuro", ha detto il capo della diplomazia saudita.

Secondo il ministro, una commissione interministeriale guidata dal principe ereditario è stata istituita su decreto del re per valutare la riorganizzazione della struttura dei servizi segreti e delle forze di sicurezza.

Secondo un comunicato della Procura Generale dell'Arabia Saudita, 21 persone sono state arrestate per l'uccisione di Khashoggi. Per cinque partecipanti all'omicidio del giornalista l'accusa ha chiesto la pena di morte, mentre gli altri devono essere puniti secondo i canoni della Sharia.