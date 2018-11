Ambasciatore UE: il mondo è più pericolo adesso che durante la guerra fredda

La distruzione degli accordi sul controllo degli armamenti ha generato una situazione più pericolosa rispetto al periodo della guerra fredda. Lo ha dichiarato oggi l’ambasciatore dell'UE in Russia Markus Ederer durante la conferenza "La Russia e l'Unione Europea nella politica globale: verso una stabilità e un ordine mondiale giusto" a Mosca.

"Durante la guerra fredda la situazione era in un certo senso più prevedibile. Ora ci sono strumenti e armi, quelle informatiche, che non rientrano negli accordi sul controllo degli armamenti. E se guardiamo la situazione, possiamo concludere che è più pericolosa ora rispetto agli anni della guerra fredda, dal momento che tutti gli accordi sul controllo degli armamenti che sono stati conclusi in quel periodo sono stati distrutti oggi", ha detto Ederer.

In precedenza il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Washington si ritirerà dal trattato INF e l'America aumenterà il suo potenziale nucleare finché Cina e Russia rispetteranno i termini dell'accordo.