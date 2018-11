Politico libico: discordia nella comunità internazionale inasprisce la situazione in Libia

Nessuno dei leader europei ha partecipato alla conferenza di Palermo. Qual è la sua opinione a riguardo?

"Credo che la rappresentanza dei principali paesi occidentali e dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU non sia stata sufficiente. Malgrado la Russia abbia mandato il suo primo ministro e gli altri paesi europei i loro ministri degli esteri, gli Stati Uniti non erano rappresentati adegauatamente. A mio parere, ciò suggerisce che le aspettative della conferenza di Palermo sono state in qualche modo riviste e ridotte. Gli italiani hanno iniziato ad agire molto attivamente. Stanno cercando di prendere l'iniziativa dalla Francia in modo che non possa imporre i propri modi di risolvere il conflitto libico. Ora, in un certo senso, la conferenza di Palermo è un punto di svolta nel processo di pace. Tutto ciò che è stato concordato a Parigi è stato cambiato, e mi sembra che non ci sia nulla di sorprendente, nuovo o significativo nei risultati delle negoziazioni e dei comunicati stampa pubblicati. Hanno semplicemente deciso di sostenere la missione delle Nazioni Unite operante nel paese sotto la guida dell'inviato speciale Ghassan Salamé."

Secondo lei, perché questo evento non è stato coperto abbastanza?

"Lo stesso governo italiano è diviso tra Lega e del Movimento Cinque Stelle che hanno diverse opinioni e approcci per risolvere il conflitto libico. È vero che la migrazione è un problema chiave, soprattutto per l'Italia. È anche vero che il terrorismo e, in particolare, la minaccia di al-Qaeda e ISIS sono di grande preoccupazione per la Francia e gli altri paesi. Tuttavia la stabilità è la cosa più importante in Libia. Ci sono attori sia regionali che globali che contribuiscono ad approfondire la divisione nel paese, e mi sembra che la comunità internazionale debba dimostrare chiaramente il suo impegno stabilizzando e riunificando la Libia, senza prolungare ulteriormente il conflitto. La comunità internazionale è divisa, l'Italia e la Francia non possono essere d'accordo, i paesi arabi sostengono diverse parti in conflitto, gli Stati Uniti e il Regno Unito a volte supportano l'Italia, altre volte no. La mancanza di unità nella comunità internazionale non aiuta affatto la situazione in Libia, ma piuttosto inasprisce il conflitto."